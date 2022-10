Würzburg vor 1 Stunde

Versuchter Totschlag

Massiv gewürgt und schwer verletzt: "Selbstlose" junge Männer eilen dem Opfer zu Hilfe

Ein Mann hat sich in Würzburg mutig einem Randalierer in den Weg gestellt und dafür Schläge und Tritte kassiert. Zudem wurde der 32-Jährige derart schwer gewürgt, dass er sich in einem Krankenhaus behandeln lassen musste.