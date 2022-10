Würzburg vor 9 Minuten

Sperrung

Bombe im Gepäck? Mann löst mit Drohung Großeinsatz in Bank aus

Mehrere Streifenbesatzungen rückten am Montag (17. Oktober) in Würzburg aus: Ein Mann hatte in einer Bankfiliale behauptet, eine Bombe bei sich zu tragen. Die Polizei nahm sein Gepäck unter die Lupe.