Die Unbekannten gaben sich zunächst als Polizeiangehörige und bei einem zweiten Anruf schließlich als Mitglieder der Staatsanwaltschaft aus. Die unterfränkische Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach Angaben der Polizei Würzburg hatte das Telefon der Seniorin erstmals gegen 15.15 Uhr geklingelt. Hierbei wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Tochter ins Gefängnis müsse, weil sie einen tödlichen Unfall verursacht habe. Die weitere Gesprächsführung übernahm ein vermeintlicher Staatsanwalt, der für die "Freilassung der Tochter" eine Kaution von 30.000 Euro verlangte.

Die Dame hob den Geldbetrag bei ihrer Hausbank ab und begab sich zur Übergabe des Geldes nach Würzburg. Dort übergab sie gegen 18 Uhr in der Barbarastraße den Geldbetrag an einen Unbekannten.

Den Geldabholer hat die Seniorin wie folgt beschrieben:

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und warnt an dieser Stelle nochmals eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen.

Wer die Geldübergabe möglicherweise beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

Aufgrund der weiterhin hohen Zahl an Betrugsmaschen bei älteren Menschen hat die Polizei Würzburg einige Tipps im Rahmen der Präventionskampagne "Leg auf!" zusammengestellt:

