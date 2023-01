Um 02:43 Uhr in den frühen Morgenstunden wurden die Feuerwehrkräfte in Würzburg zu einem Wohnungsbrand in der Bohnesmühlgasse gerufen. Vor Ort begannen die Feuerwehrkräfte sofort mit Rettungsmaßnahmen und dem Löschen des Feuers. Zwei Feuerwehrbeamte betraten unter schwerem Atemschutz die stark verrauchte Wohnung und fanden nach kurzer Zeit eine leblose Person.

Die Person, eine 27-jährige Frau, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus in Würzburg gebracht. Dort starb die Frau etwa eine Stunde später.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Gleichzeitig wurden die anderen Bewohner des Hauses vom Rettungsdienst betreut. Nach einer Überprüfung aller Wohnungen durch die Feuerwehr konnten die Bewohner nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden und wurde von 32 Feuerwehrkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Würzburg durchgeführt. Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache begonnen.

Vorschaubild: © Axt, Feuerwehraxt, Feuerwehr, Feuerwehrmann Symbolfoto: Fxquadro / Adobe Stock (79931155)