Tödlicher Unfall in Würzburg: Im Stadtteil Lindleinsmühle hat sich am Donnerstagnachmittag (12. Januar 2023) gegen 13.50 Uhr ein Zusammenstoß ereignet. Ein 57-jähriger Mann wurde noch im Krankenhaus medizinisch betreut, überlebte den Unfall jedoch nicht.

Der Fahrer aus Forchheim war mit seinem Auto in der Straße "Am Schwarzenberg" in Richtung Versbacher Straße unterwegs, als er plötzlich das Bewusstsein verlor. Daraufhin kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast, wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt berichtet.

Trotz Erster Hilfe: Fahrer stirbt nach Unfall in Würzburg

Eine 38-jährige Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt an der Unfallstelle befand, leistete sofort Erste Hilfe, bis Notarzt und Rettungsdienst vor Ort eintrafen. Der 57-Jährige wurde in das nahegelegene Krankenhaus eingeliefert.

Doch trotz intensivmedizinischer Behandlung verstarb er in der Nacht auf Freitag. Die Polizei habe allerdings keine Hinweise darauf, dass der Fahrer durch den Verkehrsunfall lebensbedrohliche Verletzungen erlitten habe oder dass eine Fremdbeteiligung vorliege.

