Nach zwei Jahren Corona-Pause hat am Samstag (26. März 2022) das erste Volksfest in Bayern begonnen: Auf dem Frühjahrsvolksfest in Würzburg stach Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) unter dem Jubel der Besucher im Festzelt das erste Fass an. Ehrengast war Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der danach gleich öffentlichkeitswirksam eine Runde Riesenrad fuhr. Das Würzburger Frühjahrsvolksfest dauert bis 10. April 2022 an.

Update vom 27. März 2022: Frühjahrsvolksfest 2022 hat begonnen - Jubel in Würzburg

Mehrere tausend Menschen ließen sich bei strahlendem Sonnenschein das Fest nicht entgehen. "Es fühlt sich gut an. Es sind mehr Leute als sonst. Die Leute haben Lust", so Marcello Heise, Volksfest-Besucher gegenüber News5. Egal ob an Essensständen oder in Fahrgeschäften, die Menschen zog es an dem sonnigen Frühlingstag auf das Würzburger Frühlingsvolksfest.

Auch die Schausteller freuten sich über diesen besonderen Tag: "Es ist ein Hammergefühl. Es ist überwältigend. Wir freuen uns nach zwei Jahren wieder aufzumachen. Wir schauen nach vorne und denken nicht über die Corona-Zahlen nach. Wir freuen uns darüber, dass wir aufmachen durften. Jeder ist glücklich, dass er wieder da ist. Mir fehlen einfach die Worte. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl", schwärmte Katherina Steger, Schaustellerin zu News5.

Corona-Regeln gibt es aber dennoch. So ist der Zutritt zum Festzelt nur mit 3G-Regelung und Maske genehmigt. Auf dem Restlichen Volksfest herrscht an der Frischluft keine Maskenpflicht.

Würzburger Frühjahrsvolksfest - in München ist man skeptischer

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte sich am Mittwoch noch skeptisch über das für April geplante Münchner Frühlingsfest auf der Theresienwiese geäußert. "Ich persönlich kann mir nur schwer vorstellen, eines zu besuchen, fröhlich zu sein, Bier zu trinken, Karussell zu fahren, wenn gleichzeitig in der Ukraine Krieg herrscht und täglich Menschen sterben", sagte Reiter dem Radiosender Gong 96.3.

"Ich muss schon schauen, was in dieser Welt passiert und es gibt dann auch übergeordnete Gründe, die noch wichtiger sind, als ein Volksfest abzuhalten." Das gelte auch für das Oktoberfest. Ein Oktoberfest ohne Corona-Beschränkungen könne er sich ohnehin nicht vorstellen.

Die Wiesn-Wirte hatten entgegnet, es trage zur Völkerverständigung bei, wenn Menschen aus aller Welt friedlich zusammen feierten. Die Sehnsucht nach einer friedlichen Wiesn sei nach zwei Jahren Pause sehr groß. In den Zelten könne ein ukrainisches Nationalgericht angeboten werden, um Geld für die Flüchtlingshilfe zu spenden. In Würzburg wird es wieder an mehreren Tagen ein Gratis-Kinderprogramm geben, auch Familientage mit Rabatten sind eingeplant. Im Festzelt Hahn spielt jeden Abend eine andere Band vor dem bierseligen Publikum. Alle Infos auf der Website.

Erstmeldung vom 25.03.2022: Frühjahrsvolksfest in Würzburg startet am Wochenende - Söder ist auch dabei

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder soll am Samstag (26. März 2022) das Frühjahrsvolksfest in Würzburg eröffnen. Er werde mit Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) das erste Fass Festbier anstechen, teilte die Stadt Würzburg am Donnerstag (24. März 2022) mit.

Das Frühjahrsvolksfest sei traditionell das erste Volksfest im Jahr - diesmal eröffne es die Volksfest-Saison nach einer zweijährigen Corona-Pause. Das Fest dauert bis zum 10. April.

Gleichzeitig wird in München über Feste in Kriegszeiten diskutiert. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte sich zurückhaltend geäußert: Es sei für ihn persönlich schwer vorstellbar, zu feiern, Bier zu trinken und Karussell zu fahren, wenn gleichzeitig in der Partnerstadt Kiew und der ganzen Ukraine so großes Leid herrsche. Die Wiesn-Wirte und der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband stellten sich gegen Überlegungen zu einer möglichen Absage des Oktoberfest.