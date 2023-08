Wie die Stadt Würzburg mitteilt, werden Ende August entlang der B 19 im Stadtgebiet Würzburg Fundamente für zwei neue Blitzersäulen errichtet und entsprechende Anschlüsse gelegt. Die stationären Messanlagen in Höhe Zeppelinstraße/Südbahnhof in Fahrtrichtung Heidingsfeld und der Konrad-Adenauer-Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt sollen einen Beitrag leisten, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Umwelt- und Lärmemissionen am Stadtring Süd zu reduzieren. Nach Abschluss der vorbereitenden Tiefbau- und Stromarbeiten werden die neuen Blitzersäulen geliefert und eingebaut. Der Beginn des Echtbetriebs ist noch im Monat September 2023 vorgesehen.

Auf der Nordtangente B 27 wird in Fahrtrichtung Innenstadt auf der Höhe der Ausfahrt Rimparer Straße eine weitere stationäre Messanlage aufgebaut. Diese Anlage soll einen Monat später im Oktober 2023 in Betrieb genommen werden.

Die neuen silbernen Blitzersäulen werden von der Firma Vitronic aus Wiesbaden geliefert und stehen dauerhaft am Fahrbahnrand. An der Messsäule werden dunkle Ringe erkennbar sein. Hier befinden sich das moderne Laser-Messsystem, eine Beleuchtungseinheit und die Kamera.

Seit Mitte 2020 ist es den Kommunen in Bayern gestattet, kommunale Geschwindigkeitsmessanlagen stationär zu errichten. Im Mai 2022 hat der Bau- und Ordnungsausschuss des Stadtrates die genannten drei Standorte festgelegt.

Der Hauptausschuss des Stadtrates hat im März diesen Jahres die Beschaffung der drei Blitzersäulen nach Ausschreibung beschlossen. Der Bau und die Lieferung liegen im Zeitplan. Die veranschlagten Kosten für die Beschaffung werden eingehalten.

Vorschaubild: © Alexander Fox | PlaNet Fox / pixabay.com (Symbolbild)