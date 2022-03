Am Freitag ist es in Würzburg-Heidingsfeld in der Mergentheimer Straße zu einem Brand in einem Hochhaus gekommen. Auf einem Balkon im 8. Stock ist es zu einem Feuer gekommen, wie die Polizei Unterfranken um 10.20 Uhr meldete.

Alle Bewohner*innen des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit bereits gelöscht werden - um 10.45 Uhr war das Feuer besiegt.

Vorschaubild: © DonnaSenzaFiato/pixabay.com