Am Montag (13. Juli 2020) ist es im unterfränkischen Uettingen (Kreis Würzburg) zu einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle gekommen. Das bestätigten Sprecher der Polizei Würzburg-Land und des unterfränkischen Polizeipräsidiums gegenüber inFranken.de.

Demnach ereignete sich der Überfall in den Mittagsstunden. Ein Mann wurde von Polizeikräften festgenommen, so die Ermittler auf Nachfrage. Entscheidend für die Festnahme war wohl der Tankwart. Er überwältigte den bewaffneten Angreifer und hielt ihn fest, bis Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Das berichtet die Main Post unter Berufung auf Angaben der zuständigen Kriminalpolizei.

Überfall in Uettingen: Mann festgenommen

Offenbar handelte es sich bei der Waffe um eine Softair-Pistole. Die Polizei will sich am Abend weiter zum Überfall in Uettingen äußern. Laut Angaben eines Polizeisprechers ist die Staatsanwaltschaft in die Ermittlungen involviert. Sobald es Neuigkeiten seitens der Polizei gibt, wird dieser Artikel aktualisiert.

Ein 20-Jähriger der für insgesamt drei Tankstellenüberfälle in der Region verantwortlich sein soll, wurde zuletzt verurteilt.

Symbolfoto: Alexandra Stolte

tu