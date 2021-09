Ochsenfurt: Einbrecher schlägt Ehepaar nieder

Ochsenfurt vor 25 Minuten

Versuchter Mord

Einbrecher schlägt Ehepaar nieder: Täter in U-Haft

Am frühen Montagmorgen ertappten Hausbewohner in Ochsenfurt einen Einbrecher auf frischer Tat. Dieser schlug daraufhin auf das Ehepaar ein und flüchtete. Die Polizei konnten den Tatverdächtigen festnehmen. Er sitzt nun in U-Haft.