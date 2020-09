Die Zahl der Infektionsfälle mit dem Coronavirus steigt im Landkreis Würzburg wieder an. In anderen fränkischen Regionen halten sich die Neuinfektionen in Grenzen - einige Landkreis sind sogar Corona-frei.

Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle finden Sie in unserer interaktiven Karte - inklusive letztem Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 10.09.2020, 17.15 Uhr: Zahlen steigen, Maßnahmen werden angepasst

Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen in Würzburg meldet die Stadt, dass ab Freitag (11. September 2020) neue Maßnahmen zur Eindämmung in Kraft treten. Die Maßnahmen besagen, dass die erlaubte Teilnehmerzahl bei privaten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen von 100 auf 50 Teilnehmer reduziert wird.

Bei privaten Veranstaltungen im Freien sind nur noch 100 anstatt 200 Teilnehmer erlaubt. Dies gilt auch bei privaten Veranstaltungen in angemieteten Clubs, Diskos sowie bei Familienfeiern oder Hochzeiten, die innerhalb von Gastronomiebetrieben stattfinden.

Alkoholverbot auf der Alten Mainbrücke

Als weitere Maßnahme untersagt die Stadt Würzburg von Freitag bis Sonntag in der Zeit von 16 Uhr bis 6 Uhr morgens den Konsum von Alkohol. Das gilt dieses Wochenende (11.-13. September) und das nächste (18-20. September).

Update vom 10.09.2020, 15.15 Uhr: Würzburg neuer Corona-Hotspots in Franken - weiteren Grenzwert überschritten

Am Mittwoch hat es sich schon angekündigt, seit Donnerstagmorgen ist es klar: Würzburg hat mit einem 7-Tage-Inzidenz von 52,4 auch den bundesweiten Corona-Grenzwert gerissen. Einen Tag zuvor lag der noch bei 48,46 und somit nur über dem bayerischen Grenzwert. Der steht bei 30.

Welche Maßnahmen die Stadt Würzburg ergreifen will und muss, darüber informierte das Rathaus am Mittwoch. So gilt jetzt eine Allgemeinverfügung für alle Reiserückkehrer, die aus einem Risikogebiet zurückkommen.

Demnach wird die häusliche Quarantäne erst dann aufgehoben, wenn innerhalb von fünf bis sieben Tagen ein zweiter Test stattgefunden hat, der negativ ist. Laut der Stadt Würzburg ist rund die Hälfte der Neu-Infektionen auf Reiserückkehrer und deren Kontaktpersonen zurückzuführen.

Die Stadt war bereits zu Beginn der Corona-Pandemie in die Schlagzeilen geraten. In einem Pflegeheim waren mehrere Bewohner mit dem Virus infiziert. Fast zehn Bewohner kamen durch das Coronavirus ums Leben.

Update vom 09.09.2020, 16.40 Uhr: Corona-Grenzwert überschritten - Stadt Würzburg greift durch

Der 7-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch (9. September 2020) auf 48,46 gestiegen und liegt somit für Würzburg deutlich über dem bayerischen Signalwert. Dieser liegt bei 35 Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Ursache für die vielen Corona-Neuinfektionen in Würzburg sind vor allem Reiserückkehrer sowie deren positiv getestete Kontaktpersonen.

Die Stadt Würzburg hat darauf unmittelbar reagiert: Ab dem 10. September 2020 gilt eine Allgemeinverfügung mit sofortiger Wirkung für alle Reiserückkehrer, die aus einem Risikogebiet zurückkommen. Demnach wird die häusliche Quarantäne erst dann aufgehoben, wenn innerhalb von fünf bis sieben Tagen ein zweiter Test stattgefunden hat, der negativ ist.

Das teilt die Stadt Würzburg in einer Pressemitteilung mit. Rund die Hälfte aller Neu-Infektionen lässt sich demnach auf Reiserückkehrer und deren Kontaktpersonen zurückführen.

Update vom 25.08.2020, 13.35 Uhr: Gesundheitsamt meldet 24 neue Infizierte - über 1000 Fälle insgesamt

Dem Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Würzburg wurden seit der Meldung vom 21. August 24 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand: 25. August 2020, 7.30 Uhr).

In dieser Gesamtzahl sind fünf Menschen enthalten, die im Rahmen der Datenpflege sowie –prüfung nachgemeldet wurden, diese Infizierungen sind im Laufe des August aufgetreten und bearbeitet worden.

Von den netto 19 Neuinfizierten seit Freitag, 21. August 2020, sind laut Landratsamt Würzburg elf Personen Reiserückkehrer.

Mit den Neuinfektionen steigt die Zahl der insgesamt auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Stadt und Landkreis Würzburg auf 1002. Als gesund entlassen wurden bisher insgesamt 900 Patienten. Derzeit sind 43 Personen in Stadt und Landkreis Corona-positiv. 59 Personen sind laut Landratsamt an Covid-19 verstorben. Aktuell sind 118 Personen in häuslicher Quarantäne oder Isolation unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden konnten insgesamt bereits 2752 Personen.

Erreichbarkeit des Bürgertelefons

Das Bürgertelefon von Stadt und Landkreis Würzburg ist Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr besetzt. Telefon: 0931 8003-5100.

Die Liste der häufig gestellten Fragen ist – wie auch weitere Informationen zum Coronavirus – auf der entsprechenden Webseite des Landkreises einzusehen.

Update vom 24.07.2020, 17.00 Uhr: Keine neuen Infektionen nach Sommerfest in Würzburger Kita

Nachdem ein Kind aus der Würzburger "Kita an der Löwenbrücke" positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat das Gesundheitsamt eine Reihentestung bei allen Krippekindern sowie Betreuerinnen und Betreuern durchgeführt. Bei allen fiel der Test negativ aus, wie das Landratsamt bereits gestern mitteilte.

Da das infizierte Kind wenige Tage zuvor das Sommerfest der Kindertagesstätte besucht hatte, wurde allen anwesenden Familienmitgliedern ebenfalls angeboten, sich auf Covid-19 testen zu lassen. 86 Person wurden insgesamt getestet, bei allen fiel das Ergebnis negativ aus. Das geht aus einer offiziellen Meldung des Landratsamts Würzburg hervor.

Die Kinder und Mitarbeitenden aus der Kinderkrippe müssen dennoch die 14-tägige Quarantäne abwarten und werden vor Ablauf nochmals getestet. Am Wochenende wird entschieden, ob zumindest die Kindergartenkinder ab Montag wieder in die Einrichtung können.

Das Hygienekonzeot der Tagesstätte wurde bereits vom Gesundheitsamt überprüft. Alle wichtigen Punkte, die für den Infektionsschutz wichtig sind, werden darin beachtet. Die Reihentestung wurde laut Landratsamt durchgeführt, da sich bei Kindern in diesem Alter der Kontakt untereinander nicht vollständig unterbinden lässt.

Update vom 23.07.2020, 17.15 Uhr: Erste Testergebnisse aus Kita sind negativ

Nachdem sich ein Kind in der Würzburger Kindertagesstätte "Kita an der Löwenbrücke" mit dem Coronavirus infizierte, wurden alle Krippenkinder, die möglicherweise mit dem Kind Kontakt hatten, ebenfalls auf das Virus getestet. Bisher fielen jedoch alle Testergebnisse negativ aus, auch bei den Eltern des erkrankten Kindes. Das teilte das Gesundheitsamt Würzburg und die Leitung der Kita heute mit.

„Auch die Kindergartenkinder und eine Mitarbeiterin, die Symptome aufwiesen, haben ein negatives Testergebnis“, so Barbara Finkenberg, stellvertretende Leiterin des Würzburger Gesundheitsamtes.

Da das infizierte Kind am 18. Juli 2020 noch das Kita-Sommerfest besucht hatte, wurde allen Teilnehmern ebenfalls angeboten, sich auf das Virus testen zu lassen. 86 Personen wurden daraufhin getestet, die Ergebnisse sollten morgen Mittag vorliegen. Für die Kinder der Krippengruppe und die dort tätigen Erzieher*innen wurde am 21. Juli 2020 vom Gesundheitsamt Würzburg eine 14-tägige Quarantäne angeordnet sowie für den 22. Juli eine Testung organisiert.

Update vom 22.07.2020, 17.30 Uhr: Corona-Fall in Würzburger Kita - Quarantäne und Reihentests verordnet

Ein drei Jahre altes Kind aus der Kindertagesstätte "Kita an der Löwenbrücke" in Würzburg wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Wie die Leitung der Tagesstätte mitteilte, wird das Kind nun in häuslicher Quarantäne von seinen Eltern betreut.

Wo sich das Kind angesteckt hat, ist momentan nicht klar. Allerdings hat das Kind noch vor wenigen Tagen am Sommerfest der Kita teilgenommen, an dem neben den anderen Kita-Kindern auch viele Eltern und Geschwister anwesend waren.

Für die Kinder aus der betroffenen Gruppe und die dort tätigen Erzieher und Erzieherinnen wurden zwei Wochen Quarantäne angeordnet. Außerdem werden alle auf das Coronavirus getestet, die Testergebnisse sollen am Donnerstagvormittag vorliegen.

Im Laufe des Mittwochs wurden jedoch bereits fünf Verdachtsfälle aus einer weiteren Kita-Gruppe sowie eine Erzieherin mit möglichen Symptomen gemeldet. Das Gesundheitsamt hat auch hier Test veranlasst, die Ergebnisse liegen bisher jedoch noch nicht vor.

Alle Kindergartenkinder und Erzieher wurden daher vorerst unter Quarantäne gestellt und es soll eine Reihenuntersuchung durchgeführt werden. Das Gesundheitsamt Würzburg bietet zudem allen Angehörigen, die auf dem Sommerfest der Kita waren, an, an der Reihentestung teilzunehmen.

Erst wenn die Testergebnisse feststehen, wird entschieden, wann die Kindertagesstätte wieder geöffnet werden kann.