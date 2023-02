Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Würzburg wurden am späten Montagnachmittag (6. Februar 2023) nicht nur zwei Personen verletzt - auf dem Auto des Unfallverursachers fand die Polizei auch noch einen Gegenstand, der sofort beschlagnahmt wurde.

Ein 21-jähriger Fahrer war mit seinem Kleintransporter zur Personenbeförderung gegen 17 Uhr auf der B27 in Richtung Kist unterwegs, als sich der Verkehr staute. Den bisherigen Ermittlungen zufolge brachte der Fahrer daraufhin ein Blaulicht auf dem Dach seines Fahrzeugs an, um zügig an dem Stau vorbeizufahren, wie die Polizeiinspektion Würzburg-Land berichtet.

Verbotenes Blaulicht am Transporter: Fahrer baut Unfall in Kresiverkehr bei Kist

Dabei fuhr er in entgegengesetzter Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein. Eine 29-jährige Fahrerin kam dem Unfallverursacher im Kreisverkehr entgegen und konnte einen

Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sie sowie der 18-jährige Beifahrer des Unfallverursachers erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Der Wagen der 29-Jährigen musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Strecke kurzzeitig gesperrt. Die Polizei stellte außerdem das Blaulicht des Unfallverursachers sicher.

Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Amtsanmaßung sowie Verkehrsordnungswidrigkeiten. Zur Klärung des genauen Unfallherganges bittet die Polizeiinspektion Würzburg-Land nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 zu melden.

Vorschaubild: © David Inderlied/dpa/Symbolbild