Erstes "Motel One" in Würzburg eröffnet: Einrichtung "passend zur Lage" - Bilderstrecke

Würzburg: Hotelgruppe "Motel One" eröffnet erstes Haus der Stadt

"Durch Weinregion inspiriert" : Spezielles Design erwartet die Gäste

: Spezielles Design erwartet die "Boxspringbett, Raindance-Dusche und Klimaanlage": Das bieten die Zimmer

In der Nähe vom Dom eröffnet die bekannte Hotelgruppe "Motel One" ihr erstes Haus in Würzburg. Insgesamt bietet das Hotel laut dem Unternehmen 233 Zimmer - die Einrichtung des Hauses habe auch ein spezielles, auf die Region ausgerichtetes Design.

"Direkt am Dom": Motel One eröffnet Hotel in Würzburg - das erwartet die Gäste

Der Standort ist in Würzburg wohl jedem bekannt. "An der Hauptachse der Sehenswürdigkeiten zwischen der Residenz und der alten Mainbrücke eröffnet das erste Motel One in Würzburg, direkt am Dom", erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. "Für eine Erkundungstour der wichtigsten Sehenswürdigkeiten können beispielsweise die Residenz, der Dom, das Neumünster oder die Marienkapelle fußläufig erreicht und als Abschluss die Atmosphäre an der Mainbrücke genossen werden", heißt es.

"Passend zur Lage ist die Einrichtung sowohl durch den Stil der Residenz als auch durch die Weinregion inspiriert", heißt es weiter. Im Eingangsbereich würden Gäste "mit Eindrücken der pompösen Architektur der Residenz" empfangen. Materialien wie Glas, Stein, Marmor, Messing und Gold laden demnach "in eine moderne Version des Rokoko-Stils ein". Der Empfangstresen wurde aus dem Naturstein Portogallo Salmonato gefertigt und ähnelt dem Marmorlook der Säulen der Residenz. Neben der Rezeption befinde sich der Meetingraum, der "mit üppigen Pflanzen- und Blumenmotiven an die Orangerie erinnert", wirbt Motel One. Im Eingangsbereich hingen Werke des Würzburger Malers Jaroslav Drazil.

Die Lounge und Bar seien "dem Weinanbau in Franken gewidmet sowie der alten Mainbrücke als sozialer Treffpunkt des Weingenusses und Austauschs". Die Wände der Bar zieren demnach "übergroß die typische Flaschenform des fränkischen Bocksbeutels". Eine Bilderwand von Stefan Bausewein zeigte Fotos von fränkischen Weingütern, von welchen eine Auswahl auch erhältlich sei. Die Ausstattung im Hotel ist laut Betreiber modern und entspannt. "Die Lounge und Bar sind dem Weinanbau in Franken gewidmet." Fränkische Weine könnten dort auch getrunken werden. In den 233 Zimmern "sorgen Boxspringbetten, Raindance-Dusche und Klimaanlage für einen entspannten Rückzugsort". Die Eine Übernachtung im neuen Motel One in Würzburg sei "ab 89 Euro buchbar."