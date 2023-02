Nach einem Streit mit seiner Freundin setzte sich ein 21-jähriger Mann am Samstag (18. Februar 2023) gegen 17.30 Uhr in sein Auto und fuhr davon. Die Fahrt führte ihn in der Pfarrer-Fleckenstein-Straße jedoch nicht weit, denn er kam nach rechts von der Straße ab, fuhr in ein Pflanzenbeet und anschließend nach links gegen eine Hauswand.

Neben dem Auto wurde die Hauswand und ein davorstehender Laternenmast durch den Anstoß beschädigt. Später stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 2,34 Promille, so die Polizeiinspektion Würzburg-Land.

Höchberg: Mann widersetzt sich Polizeibeamten bei Festnahme

Da der junge Mann mit der Mitnahme zur Dienststelle nicht einverstanden war, mussten die Polizeibeamten mit leichtem körperlichem Nachdruck durch Festhalten und Schieben das Einsteigen in das Polizeiauto erzwingen. Dies quittierte der 21-Jährige mit respektlosem und abfälligem Verhalten gegenüber den Beamten.

Nun wurde gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Den Führerschein musste der junge Mann abgeben. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.

