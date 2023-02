100 Personen nahmen am Sonntag (19. Februar 2023) an dem Würzburger Gedenkzug zur Erinnerung der Opfer der Attacke in Hanau teil. Vor einem Jahr war dort ein Anschlag verübt worden, wodurch neun Personen getötet wurden.

Kurz vor Ende des Aufzuges kam es entlang der Strecke auf Höhe der Alten Mainbrücke jedoch zu einem beunruhigenden Zwischenfall: Ein 40-jähriger Mann warf einen Gegenstand in Richtung der Versammlungsteilnehmer, wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mitteilte.

Würzburg: Mann (40) wirft Gegenstand in Menschenmenge des Gedenkzugs für Hanau

Der alkoholisierte Täter, ein mit Kostüm verkleideter Teilnehmer des innerstädtischen Faschings, wurde von der Polizei festgenommen. Nun ermittelt die Polizei den genauen Sachverhalt und die Motivation des etwa 40-Jährigen.

Glücklicherweise wurde keine Person verletzt. Zu weiteren Vorfällen kam es nicht.

Vorschaubild: © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild