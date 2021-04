Polizei und Feuerwehr sind am Samstagmittag (17. April 2021) zu einem Brand in einer Lagerhalle in Würzburg/Heidingsfeld gerufen worden. Das Feuer, das wohl durch Schweiß- und Flexarbeiten ausgelöst wurde, konnte allerdings schnell gelöscht werden. Das berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung.

Die Einsatzkräfte wurde gegen 12.30 Uhr zu einer Lagerhalle im "Hinteren Kirchbergweg" alarmiert. Starker Rauch war bereits mehrere hundert Meter weit zu sehen.

Brand in Lagerhalle: Wohl Schweiß- und Flexarbeiten Ursache des Feuers

Menschen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro, so die Polizei,

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt übernimmt nun die Ermittlungen zur Brandursache.