Die Corona-Pandemie hat die Bar- und Clubszene in den vergangenen Monaten schwer getroffen. Sie sind auch nach den Lockerungen der Corona-Regeln stark eingeschränkt. Clubs und Diskotheken dürfen ihre Räumlichkeiten für den Normalbetrieb weiterhin nicht öffnen. Einem Club geht dies nun besonders an die Substanz: Der Club "La Viva" aus Würzburg wird in Zukunft nicht mehr öffnen können, wie die Diskothek selbst über Facebook mitteilt.

"Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass wir nach über 10 Jahren und nach den Einschränkungen der vergangenen Monate keine Möglichkeit mehr sehen unsere Pforten für euch zu öffnen", steht es in dem Beitrag. Das Team verkündet zudem aber einen kleinen Trost für alle Fans. Ganz werden sie nicht von der Bildfläche verschwinden. Sie kündigen an, auch weiterhin mit Streams auf Facebook und Revivals für ihre Community da zu sein.

Fans bedauern die Schließung

Die Verabschiedung wird von ehemaligen Clubgängern mit bedauernden und lieben Worten kommentiert. So schreibt ein Fan des Club, "Es war eine mega geile Zeit mit euch. Vielen vielen vielen Dank für die grandiosen Abende, die wir erleben durften. Es ist so schade, alles alles Gute euch und bleibt gesund. sehr traurig".

Ein anderer schreibt, " Sehr schade, War so eine tolle und lustige Zeit. Das La Viva war ein Ort in dem man dem Alltag einfach mal entfliehen konnte. Ich habe dort sehr viele liebe und nette Menschen kennengelernt. Auch die Liebe meines Lebens. Danke La Viva!". Viele freuen sich bereits jetzt auf die angekündigten Revivals in weiter Zukunft. Beliebt war die Diskothek besonders bei den reiferen Clubgängern.

Die Diskothek "La Viva" ist somit die erste Diskothek in Würzburg, die in Zukunft nicht mehr öffnen wird.