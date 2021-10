11-Jähriger wird aus Jugendeinrichtung in Bad Essen vermisst

Polizei schließt Gewaltverbrechen nicht aus

Polizei bittet erneut um Zeugenhinweise

Seit Ende September wird der 11-jährige Dustin aus Bad Essen vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Die Polizei bittet daher erneut die Bevölkerung um Hinweise. Ein Gewaltverbrechen sei nicht auszuschließen, teilt die Polizei Osnabrück mit.

Update vom 25.10.2021, 13.30 Uhr:11-Jähriger aus Bad Essen noch immer vermisst

Dustin war mit seinem Fahrrad auf dem Weg in die Schule in Bad Essen. Dort kam er am jedoch nicht an. Es könnte sein, dass sich Dustin in Bad Bocklet im Landkreis Bad Kissingen aufhält oder im Raum Würzburg. In beiden Regionen hat er familiäre Beziehungen, ebenso wie in Eußenheim im Landkreis Main-Spessart.

Zur Beschreibung:

Dustin ist 1,40 bis 1,50 Meter groß und schlank

Er hat kurze, blonde Haare und trägt keine Brille

Am Tag seines Verschwindens war Dustin mit einer blau/roten Trainingsjacke des Vereins "FC Barcelona" bekleidet

Außerdem trug er eine hellblaue Jeans und rote Turnschuhe

Er war mit einem Mountainbike (24 Zoll) des Herstellers Talson unterwegs

Auf dem Rad ist ein Aufkleber des F.C. Hansa Rostock am Fahrradrahmen angebracht

Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt die Kripo Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.