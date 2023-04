Würzburg: Stadtmarathon-Läuferin bricht zusammen und muss reanimiert werden - "Zustand stabil"

Am Sonntag (23. April 2023) sorgte der Zusammenbruch einer Teilnehmerin des Stadtmarathons in Würzburg für einen Rettungseinsatz.

Wie eine Pressesprecherin der Johanniter gegenüber inFranken.de schildert, musste die Läuferin noch vor Ort reanimiert werden.

Schock beim Würzburg-Marathon: Läuferin muss reanimiert werden

"Ein Motorrad-Sanitäter war als Erstes vor Ort und konnte die Frau notversorgen", berichtet Theresa Batta von der Johanniter-Pressestelle Unterfranken gegenüber inFranken.de. Nach ihren Informationen sei die Teilnehmerin von den Rettungskräften reanimiert, und dann in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Angesprochen auf die momentane Lage der Läuferin erklärt Batta: "Unseren Informationen nach ist ihr Zustand stabil". Über die Ursachen des Zusammenbruchs könne sie derzeit allerdings nur spekulieren: "Das kann Erschöpfung, Dehydrierung oder Überhitzung gewesen sein, Genaueres wissen wir nicht", so die Pressesprecherin.

Wie Batta weiterhin berichtet, mussten die insgesamt 60 Einsatzkräfte der Johanniter, welche mit ihren Kolleginnen und Kollegen von den Maltesern und dem Bayrischen Roten Kreuz für die medizinische Versorgung während des Würzburg-Marathons zuständig waren, in 25 Fällen Erste Hilfe leisten.

Die Pressesprecherin vermutet, dass bei einigen Vorfällen auch die am Sonntag herrschende Hitze eine Rolle gespielt haben könnte. In vielen fränkischen Städten herrschte am Wochenende sommerliches Wetter, doch laut einem Meteorologen droht nun ein "brachialer Temperatursturz".