Am Mittwochvormittag (06. September 2023) ist es in Würzburg zu einem schweren Unfall zwischen einer Straßenbahn und einer Kehrmaschine gekommen. Wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Donnerstag (07. September 2023) berichtet, war ein 59-jähriger Kehrmaschinenfahrer im Bereich der Virchowstraße gerade dabei auf den dortigen Straßenbahngleisen zu wenden, wobei er die heranfahrende Straßenbahn übersah.

Trotz der Gefahrenbremsung der Straßenbahn, konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Die Kehrmaschine wurde von der Straßenbahn noch drei Meter weitergeschoben und drehte sich dabei. Nach Angaben der Polizei ist der 59-jährige Kehrarbeiter schwer verletzt worden. Ein zufällig anwesender Notarzt übernahm die Erstversorgung.

Arbeiter schwer verletzt - zufällig anwesender Notarzt übernimmt Erstversorgung

Der Rettungsdienst brachte den 59-Jährigen anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein weiterer Arbeiter konnte sich noch durch einen Sprung nach hinten vor der verunfallten Kehrmaschine leichtverletzt retten. Er führte zur Unfallzeit Arbeiten am Gehsteig aus. Nach aktuellem Kenntnisstand blieben alle Fahrgäste unverletzt.

Kehrmaschine und Straßenbahn wurde massiv beschädigt. Da die Kehrmaschine Betriebsstoffe verlor, musste die Berufsfeuerwehr diese abbinden. Die Straßenbahn konnte - trotz der Beschädigungen - noch zurück in das Depot gefahren werden. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro, so die Polizei abschließend.