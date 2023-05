Am frühen Freitagabend (19. Mai 2023) entstand ein Feuer auf dem Dach eines Gebäudes der Universität Würzburg am Hubland. Das berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken am Samstag (20. Mai 2023).

Gegen 17 Uhr teilten Zeugen eine starke Rauchentwicklung auf dem Dach eines Gebäudes der Universität am Galgenberg mit.

Feuerwehreinsatz in Würzburg: Palette auf Dach brennt

Laut der Stadt Würzburg gingen gleich mehrere Notrufe ein. Dichter, schwarzer Rauch sei zu sehen gewesen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Palette auf dem Dach. Die Einsatzkräfte gingen mit einem Rohr unter Atemschutz über eine Gerüst-Treppe vor. Ein weiteres Rohr über die Drehleiter wurde vorbereitet, musste aber nicht mehr eingesetzt werden.

Nach kurzer Zeit konnte "Feuer aus gegeben werden". Nachdem die Dachhaut mit einer Wärmebildkamera kontrolliert wurde, konnten alle Kräfte wieder einrücken. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Polizei nennt mögliche Brandursache - und schätzt Schadenshöhe

Wie die Polizei einen Tag danach berichtet, fanden kurz vor Brandausbruch Dachreparaturarbeiten statt, die nach derzeitigem Ermittlungsstand für das Feuer verantwortlich sein könnten.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm inzwischen die Ermittlungen. Brandfahnder gehen davon aus, dass sich Materialien im Anschluss an Schweißarbeiten durch die entstandene Hitze entzündet hatten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro, schätzt die Polizei.

Mehr aktuelle Nachrichten aus Würzburg findest du hier. Ebenfalls am Freitag kam es im oberfränkischen Selbitz zu einem furchtbaren Unfall: Mit ihrem Auto raste eine Frau in ein Rewe-Blumenregal - eine Angestellte und eine Kundin mussten ins Krankenhaus.