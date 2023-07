Am Freitagnachmittag, dem 1. Juli 2023, ist es in der Innenstadt zu einem Polizeieinsatz mit einer offenbar psychisch belasteten Person gekommen. Der 26-jährige Mann wurde durch eine Streife gesichert und befindet sich nun in Polizeigewahrsam. Der Fall erinnert auf erschreckende Weise an den Angriff, der auf demselben Würzburger Platz vor nahezu exakt zwei Jahren stattfand: Dabei verletzte ein Mann mehrere Menschen tödlich. Das Geschehen löste 2021 in ganz Franken Entsetzen aus. Dieses Mal kam glücklicherweise niemand zu Schaden.



Gegen etwa 13.40 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen 26-Jährigen ein, der vor einem Kaufhaus am Barbarossaplatz stehen und ein Messer mit sich führen soll. Dies gab die Polizeiinspektion Würzburg in einer Pressemeldung bekannt.

Mann mit Messer auf Würzburger Barbarossaplatz festgenommen

Dieser Mann agierte dort verbal lautstark und hatte ein Messer bei sich. Passanten wählten den Notruf. Nahezu zeitgleich mit dem Anruf befand sich eine Streife der Würzburger Polizei vor Ort. Unter dem Einsatz von Pfefferspray konnte der Beamte den Mann festnehmen. Ein Mann, der unmittelbar am Ort des Geschehens in einem Restaurant arbeitete, half den Beamten dabei.

Nach der Festnahme eines Mannes in der Würzburger Innenstadt am Freitagnachmittag wurde dieser aufgrund einer psychischen Erkrankung in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht. Die Ermittlungen zu den Geschehnissen hat die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg übernommen.