Ein 29-Jähriger entzog sich in der Nacht zum Donnerstag (17. August 2023) einer Kontrolle der Würzburger Polizei und flüchtete mit teils hoher Geschwindigkeit vor den Beamten. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt und sucht auch nach Zeugen und Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise gefährdet wurden.

Eine Streife der Würzburger Polizei wurde in der Schweinfurter Straße gegen 03.20 Uhr auf einen Pkw aufmerksam und wollte den Fahrer kontrollieren. Der Mann missachtete jedoch sämtliche Anhaltesignale der Beamten und flüchtete mit seinem rosafarbenen Fahrzeug in Richtung Rottendorf. Der Flüchtige fuhr in der Folge ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer mit erhöhter Geschwindigkeit in die Nürnberger Straße.

Mann flieht in rosa Fahrzeug: Zwei Promille im Blut

Eine Streife der Würzburger Polizei konnte den Mann in der Nürnberger Straße stoppen und roch gleich zu Beginn der Kontrolle Alkohol. Ein Alkoholtest brachte einen Wert von rund zwei Promille zum Vorschein. Zudem hatte der Mann keinen Führerschein. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und wird bei der Würzburger Polizei bearbeitet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte der Mann in der Werner-von-Siemens-Straße einen LKW in einer Rechtskurve. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0931/457-1630 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land zu melden.

