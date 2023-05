Würzburg vor 46 Minuten

Ausnahmesituation

Mann zieht sich auf Würzburger Marktplatz aus - Polizei muss eingreifen

Ein 24-Jähriger hat versucht, sich auf dem Marktplatz in Würzburg auszuziehen, sodass die Polizei eingreifen musste. Der Mann hat sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und musste in Schutzgewahrsam genommen werden.