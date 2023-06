Zu einem Unfall, bei dem ein Linienbus einen Fußgänger angefahren hat, kam es nach Angaben der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Mittwochnachmittag (21. Juni 2023) um 16.11 Uhr. Der Bus fuhr mit mäßiger Geschwindigkeit von der Bismarckstraße kommend auf die Ampel an der Kreuzung zum Röntgenring zu. Dort ordnete er sich ein, um nach links in Richtung Berliner Ring abzubiegen.

Während er auf die Kreuzung zufuhr, kreuzte ein Fußgänger, trotz der roten Ampel für Fußgänger, plötzlich die Fahrbahn und lief direkt vor den Linienbus. Der Fahrer führte sofort eine Vollbremsung durch, erwischte den Fußgänger aber dennoch.

Fußgänger überquert Kreuzung bei roter Ampel - Polizei sucht Zeugen

Durch das Bremsen verletzten sich vier Fahrgäste im Bus. Einer der Verletzten erlitt eine Nasenfraktur. Der Fußgänger verließ in der chaotischen Situation den Unfallort in unbekannte Richtung.

Es ist bislang unklar, ob der Passant bei dem Verkehrsunfall ebenfalls verletzt wurde.

Der Busfahrer gab gegenüber den Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt an, dass es sich hierbei um einen Mann im Alter zwischen 20 und 25 Jahren mit schlanker Statur handelte. Jetzt sucht die Polizei nach dem unbekannten Fußgänger und bittet diesen oder Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931 4572230 zu melden.

