Eine Straßenbahn fuhr am Montagnachmittag (28.08.2023) in Sanderau einen Fußgänger an, nachdem dieser die Straße überquert hatte.

Der 23-Jährige wollte gegen 14.30 Uhr die Friedrich-Spee-Straße überqueren und übersah die sich nähernde Straßenbahn. Der Fahrer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte damit jedoch keinen Zusammenstoß verhindern.

Fußgänger läuft vor Straßenbahn: "Glücklicherweise" nur leichte Verletzungen

Der Fußgänger wurde leicht verletzt und in ein Würzburger Krankenhaus gebracht. Von den Fahrgästen der Straßenbahn kam niemand zu Schaden, teilte die Polizei mit.

Vorschaubild: © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa