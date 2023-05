Würzburg vor 53 Minuten

Durch Steine beschädigt

Erst auf ein Passagierschiff, dann ein fahrendes Auto - Unbekannte in Würzburg werfen mit Steinen

Am letzten Wochenende haben Unbekannte an zwei Orten in Würzburg Fahrzeuge beschädigt, indem sie Steine dagegen geworfen haben. Es ist dabei in beiden Fällen zu Sachschäden gekommen, sodass die Polizei nun ermittelt.