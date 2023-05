Ein Exhibitionist hat in Würzburg Kinder belästigt: Bereits am Freitagmittag (5. Mai 2023) ist ein bislang Unbekannter einem Kind im Stadtteil Lindleinsmühle begegnet und hat dabei sein Geschlechtsteil gezeigt. Die Kriminalpolizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Identität des Mannes aufzuklären.

Gegen 13.15 Uhr kam der Mann zunächst mehreren Kindern in der Frankenstraße, etwa auf Höhe des dortigen Seniorenheims, entgegen. Während er an einem neunjährigen Mädchen vorbeiging, "hing sein Geschlechtsteil aus der Hose", beschreibt das Polizeipräsidium Unterfranken den Vorfall in einem Bericht vom Dienstag (9. Mai) beschreibt.

Exhibitionist in Würzburg: Kinder erzählen Eltern von Vorfall

Die Kinder gingen weiter und informierten ihre Eltern anschließend über die unangenehme Begegnung. Sie konnten beim späteren Gespräch mit der Polizei auch eine Personenbeschreibung des Mannes abgeben.

Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

männlich

circa 35 Jahre alt

dunkle Haare

trug eine dunkle Brille

hatte einen Pullover mit einem "Graffiti" auf dem Rücken an und eine dunkle Hose

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 melden.

