Am Donnerstag (24. August 2023) ist eine 17-Jährige mit der Regionalbahn von Würzburg aus in Richtung Lauda gefahren. Gegen 11.06 Uhr setzte sie sich in eine Vierersitzgruppe, in der kurz darauf auch ein junger Mann gegenüber von ihr Platz nahm.

Erst sprach er die Jugendliche in mehrere Sprachen an, anschließend berührte er gegen ihren Willen ihre Oberschenkel, küsste die 17-Jährige am Bein und spreizte die Beine. Das Mädchen bat einen weiteren Mitreisenden um Hilfe, dieser reagierte allerdings nicht darauf.

Angefasst und Bein geküsst: Unbekannter belästigt 17-Jährige in Zug

Die Jugendliche verließ daraufhin in Reichenberg den Zug und informierte ihren Vater über die Belästigung. Am Abend meldeten sie und ihr Vater das Geschehene der Bundespolizei, die nun Ermittlungen eingeleitet hat. Der unbekannte junge Täter hat den Regionalzug in Lauda verlassen. Von der Fahrt ab Reichenberg kontaktierte er noch mindestens zwei weitere weibliche Reisende.

Mögliche Opfer und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0931/32259-0 mit der Bundespolizeiinspektion Würzburg in Verbindung zu setzen.