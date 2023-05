Zwei Verletzte und ein Auto mit Totalschaden: Im Markt Höchberg (Landkreis Würzburg) ist es am Montagvormittag (8. Mai 2023) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Gegen 11.40 Uhr war eine 74-jährige Autofahrerin auf der Heidelberger Straße unterwegs und fuhr ungebremst einem vor ihr fahrenden Lastwagen auf. Dieser wurde dadurch in einen Kreisverkehr geschoben und kam erst nach etwa zehn Metern im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen, heißt es von der Polizeiinspektion Würzburg-Land.

74-Jährige schwer verletzt, Totalschaden am Auto

Die 74-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, ein Rettungsdienst brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer verletzte sich ebenfalls, allerdings nur leicht. Er konnte seine Fahrt im Anschluss weiterführen.

Der Unfall hinterließ auch an den beteiligten Fahrzeugen seine Spuren: Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Lastwagen liegt bei rund 4000 Euro, berichtet die Polizei.

Vorschaubild: © Wolfgang Filser/colourbox.de (Symbolbild)