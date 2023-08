Ein 31-Jähriger kam am Mittwoch (29. August 2023) auf der B19 bei Euershausen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Die Polizei Ochsenfurt berichtete.

Der Autofahrer war gegen 14.50 Uhr auf der B14 in Richtung Bad Mergentheim unterwegs. Kurz nach dem Ortsende von Euershausen fuhr er in die Gegenfahrbahn und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Der 31-Jährige und der 58-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs blieben unverletzt. Im Auto des 58-Jährigen saßen jedoch zwei weitere Personen, die bei dem Unfall leicht verletzt wurden. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall komplett zerstört. Der Sachschaden betrug beim Auto des Unfallverursachers 7500 Euro, bei dem des 58-Jährigen 20.000 Euro.

Vorschaubild: © Mariia Mutova/#285561/colourbox.de (Symbolbild)