Wohnhaus und zwei Stallungen brennen komplett aus - Bauernhof komplett zerstört, Rinder kommen bei Feuer ums Leben: Kurz vor Mitternacht war am Montagabend (25. Juli) in Ochsenfurt ein Feuer in einem Stall ausgebrochen.

Gegen 23.50 Uhr wurde ein Landwirt im Ochsenfurter Stadtteil Zeubelried von den Schreien seiner Rinder geweckt. Der Stall stand da bereits in Flammen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken gegenüber inFranken.de erklärt, grenzte das Wohnhaus direkt an zwei Stallungen, von denen eine brannte.

Großbrand auf Bauernhof: Rinder verenden im Feuer - Wohnhaus brennt komplett ab

Schnell versuchten Anwohner und Helfer die Rinder aus dem brennenden Gebäude zu retten und brachten sie in einer Scheune in Sicherheit. Für zehn Rinder kam diese Hilfe allerdings zu spät, sie verendeten im Stall. Sieben weitere Tiere mussten im Nachgang notgeschlachtet werden.

Der Schaden beläuft sich aktuell auf etwa eine Million Euro. Das Wohnhaus ist komplett zerstört und nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.