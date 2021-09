Würzburg vor 37 Minuten

Wahlkampf

Baerbock in Unterfranken: Etwa 70 Menschen "anderer Meinung" - Polizei muss eingreifen

Am Mittwoch war Grünen-Kanzlerkandidatin zu Besuch in Würzburg. Neben 1500 Interessierten, die an der Veranstaltung teilnahmen, waren auch etwa 70 Personen vor Ort, die "anderer Meinung" waren. Eine Person hielt als Zeichen ein Plakat mit einer Impfspritze nach oben.