Am Montag, dem 17.10.2022, gegen 16.45 Uhr haben Passanten in Weißenburg Schreie gehört. Schnell konnten sie den Ursprung des lautstarken Weinens ausmachen: Einen erst sechs Wochen alter Säugling machte lautstark auf sich aufmerksam, der in einem Auto eingesperrt allein gelassen worden war.

Umgehend alarmierten sie die Weißenburger Polizei. Die gab den Vorfall in einem Pressebericht am 19. Oktober 2022 bekannt.

Eingesperrt und alleingelassen: Sechs Wochen alter Säugling weint in Auto

Es stellte sich heraus: Der 29-jährige Vater hatte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schlachthofstraße geparkt, seinen Sohn im Auto eingesperrt und war einkaufen gegangen.

Er wurde von den Beamten der Streife eindringlich gebeten, auch bei jetzigen Temperaturen einen Säugling sich nicht selbst zu überlassen.