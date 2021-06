Weißenburg vor 45 Minuten

Verkehrsunfall

22-Jährige fährt in Straßengraben - und erfindet eine Ausrede

Eine 22-Jährige ist am Montagabend zwischen Weißenburg und Schmalwiesen mit ihrem Auto in den Straßengraben gefahren. Der Polizei gegenüber behauptete die junge Frau, ein anderer Verkehrsteilnehmer sei an ihrem Unfall schuld.