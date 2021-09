Treuchtlingen vor 45 Minuten

"Unerfreulicher Vorfall"

Handy an Besenstiel befestigt: Mann (39) filmt heimlich in Nachbar-Wohnzimmer

In Treuchtlingen wurde ein 39-Jähriger von der Polizei erwischt, als er gerade in das Wohnzimmer seiner Nachbarn filmte. Hierfür hatte er eigens sein Handy an einem Besenstiel befestigt.