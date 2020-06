Aus Wut über Maskenpflicht: Mann leckt Einkaufswagen und Mülleimer im Supermarkt ab

Ein 32-jähriger Mann ist in einem Markt in Treuchtlingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) wegen der geltenden Maskenpflicht völlig ausgerastet. Laut Polizeibericht ging er am Montag, 22.06.2020, gegen 10.30 Uhr in einen Verbrauchermarkt, um dort seinen Einkauf zu erledigen.

Beim Betreten des Marktes trug er keine Mund-Nasen-Schutzmaske. Als er vom Personal des Marktes hierauf angesprochen und ihm eine entsprechende Bedeckung zum Kauf angeboten wurde, rastete er aus. Er schrie lautstark herum und leckte den Griff des Einkaufwagens ab. Da er sich nicht beruhigen ließ, musste die Polizei hinzugezogen werden.

Selbst bei deren Eintreffen reagierte er sich weiter ab und leckte am Mülleimer vor dem Geschäft. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz.