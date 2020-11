Beim Brand eines Hühner- und Taubenstalls in Unterfranken sind zahlreiche Tiere ums Leben gekommen. Ein Autofahrer hatte bei Werneck (Landkreis Schweinfurt) von der Autobahn 7 aus ein Feuer in einem angrenzenden Waldstück bemerkt und den Notruf verständigt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Insbesondere die Brandursache ist nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Gegen 17.40 Uhr hatte der Autofahrer am Sonntag auf der A7 einen Brand in einem angrenzenden Waldstück bemerkt und einen Notruf abgesetzt. Eine Streife machte dann am frühen Sonntagabend den Stall als Brandort ausfindig. Der Stall, in dem sich laut Zeugenangaben unter anderem rund 80 Hühner und 100 Tauben aus privater Haltung befunden hatten, brannte zu diesem Zeitpunkt bereits lichterloh.

Rund 100 Feuerwehrleute löschten das Feuer. Für die Tiere im Stall kam jedoch jede Hilfe zu spät. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Noch am Sonntagabend hat die Kriminalpolizei Schweinfurt die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Wie das Feuer entstanden ist, ist bislang noch unklar. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. rowa/mit dpa/Symbolbild: Merzbach/News5