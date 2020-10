Pferde im Kreis Schweinfurt von Auto erfasst: Am Mittwochmorgen (21.10.2020) kam es auf der Staatsstraße 2290 zwischen Sulzthal und Obbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizeiinspektion Schweinfurt auf Anfrage von inFranken.de mitteilte, stieß eine Autofahrerin mit drei Pferden zusammen.

Die 20 Jahre alte Frau war gegen 07.20 auf der Landstraße unterwegs, als auf Höhe von Reichthalshof plötzlich drei Pferde auf der Fahrbahn standen. Da die Tiere sich kurz hinter einer Kurve aufhielten, schaffte es die junge Frau nicht mehr auszuweichen und prallte nahezu ungebremst gegen sie.

Zwei Pferde sterben nach Zusammenstoß mit Auto im Kreis Schweinfurt

Das Dach des Wagens wurde vom Gewicht der Pferde massiv eingedrückt und die 20-Jährige erlitt Verletzungen im Bereich der Arme und im Gesicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der Tiere wurden durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starben. Das dritte Pferd ergriff die Flucht und wird momentan gesucht.

Das Unfallauto erlitt einen Totalschaden und muss abgeschleppt werden. Die Staatsstraße ist aktuell noch gesperrt, da die Pferde zunächst noch abtransportiert und die Straße gereinigt werden muss. Die Feuerwehr und Straßenmeisterei sowie die Streife der Polizei Schweinfurt sind vor Ort.