An der Anschlussstelle Schonungen auf der A70 ist am Mittwochabend (11. August 2021) ein Motorradfahrer aus dem Kreis Schweinfurt in Richtung Bamberg schwer verunglückt, wie die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck am Freitag (13. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

Der 37-Jährige kam gegen 19.50 Uhr in der Abfahrt allein beteiligt nach links von der Straße ab und prallte gegen die Außenschutzplanke. Mit schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abtransportiert werden. Es entstand ein Schaden von 13.000 Euro. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten beziehungsweise den Motorradfahrer kurz vor der Ausfahrt gesehen haben. Hinweise können unter folgender Telefonnummer gemeldet werden: 09722/9444-0.