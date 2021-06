In Schonungen im Kreis Schweinfurt ist es am Mittwochabend (16. Juni 2021) zu einem Feuer gekommen. Eine Frau wollte mittels Gasbrenner Unkraut im Garten beseitigen und setzte kurzerhand ihre Büsche in Brand. Als sie selbst das Feuer löschen wollte, verletzte sie sich auch noch selbst, weshalb sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Feuerwehr Schonungen konnte den Brand schnell löschen, bevor ein größerer Schaden entstehen konnte. Allerdings platze durch die Hitze auch eine Fensterscheibe nahe der brennenden Büsche auf. Insgesamt entstand so ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Sie wollten Unkraut mit Brenner entfernen - plötzlich steht halber Garten in Flammen

Einen recht ähnlichen Fall hat es am Dienstagmittag (15. Juni 2021) in Mainbernheim im Kreis Kitzingen gegeben. Dort versuchte ein Mann mit einem Elektrobrenner ebenfalls Unkraut im Garten zu beseitigen. Auch er setzte noch mehr in Brand - seine Gartenhecke stand plötzlich in Flammen. Glücklicherweise konnte der Mann das Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst löschen.

Durch den Brand wurde sein Terrassenvordach leicht angeschmort. Hier entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.