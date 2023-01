In gleich zwei Schweinfurter Clubs kam es am Wochenende zu brutalen Gewalttaten. In einem Fall wurde ein Mann mit gefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich in den frühen Morgenstunden gegen 03.00 Uhr eine Schlägerei mit drei beteiligten Personen. Hierbei wurde der Geschädigte durch zwei bislang unbekannte Täter im Raucherbereich der Diskothek Tante Suzie geschlagen. Der Geschädigte fiel hierbei auf einen Glastisch, welcher zu Bruch ging.

Gewalt in Schweinfurter Clubs - Polizei sucht nach Verdächtigen

Offensichtlich erlitt der Geschädigte einen Rippenbruch, welcher im Krankenhaus versorgt werden musste. Über die unbekannten Täter ist nur bekannt, dass einer von ihnen einen grünen Pulli trug. Eine Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos.

Der zweite Fall ereignete sich Am Samstag ereignete sich gegen 22.00 Uhr eine gefährliche Körperverletzung im York-Town bei einer Veranstaltung des Stadtjugendamtes Schweinfurt mit mehreren Tätern. Die Veranstaltung wurde von rund 500 Personen besucht. Hierbei wurde dem Geschädigten zunächst durch eine unbekannte Person die Zigarette aus dem Mund geschlagen.

Kurze Zeit später wurde auf den Geschädigten von drei bis vier weiteren unbekannten männlichen Personen eingeschlagen und eingetreten. Der Geschädigte erlitt bei der gefährlichen Körperverletzung mehrere Prellungen im Oberkörperbereich. Laut Aussage des Mannes war der Altersdurchschnitt der Täter zwischen 15 - 18 Jahren.

Die Polizei beschreibt die Täter folgendermaßen:

Hauptverdächtiger: 170 - 180 cm groß kurze, braune Haare Russischer Akzent Breitere Statur und bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover.

Mittäter 1: 190 cm groß Blonde, kurze Haare, Osteuropäisches Erscheinungsbild Normale Statur, Bekleidet mit einer schwarzen Cap, einer schwarzen, kurzärmeligen Weste (Marke Moncler) und einer schwarzen, langen Hose

Mittäter 2: Etwa 180 cm groß, Dunkle, kurze Haare Südländisches Aussehen Breite Statur, mit einer langen, schwarzen Pufferjacke bekleidet

Mittäter 3: Etwa 170 cm groß Blonde Haare Russischer Akzent Kräftige Statur und mit einer schwarz-glänzenden langen Jacke (Marke Philipp Plein) bekleidet.

Mittäter 4: Etwa 170 - 180 cm groß, Blonde, kurze Haare Osteuropäisches Erscheinungsbild mit einer hellblauen Jeanshose sowie mit einer schwarzen, langen Jacke bekleidet.



In beiden Fällen sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern bitte an die Polizeiinspektion Schweinfurt unter 09721/202-0.

Vorschaubild: © Daniel Krüger/inFranken.de (Symbolbild)