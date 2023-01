Werneck vor 42 Minuten

Kontrolle

Männer erbeuten 420 Liter altes Bratöl von Restaurants - "fetter" Betrug fliegt auf

Drei Männer gaben sich am Donnerstag im Landkreis Schweinfurt als Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma aus - und gelangten so an eine große Menge altes Bratöl. Der Betrug flog auf.