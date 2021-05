Schweinfurt vor 1 Stunde

Brand

Obdachlosenunterkunft gerät in Brand - Bewohner schwer verletzt

Am Mittwochmorgen (12. Mai) kam es zu einem Zimmerbrand in einer Obdachlosenunterkunft. Dabei wurde ein Bewohner verletzt und musste mit Brandverletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.