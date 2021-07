Schweinfurt vor 8 Stunden

Brand

Feuer bricht an Außenfassade eines Firmengebäudes aus: Brandursache noch unklar

Am Sonntag (18. Juli) ist an der Außenfassade eines Firmengebäudes in Schweinfurt ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Ursache ist derweil noch unklar.