Grettstadt vor 55 Minuten

Tödlicher Unfall

Radfahrer stirbt bei schwerem Zusammenstoß: Kleintransporter erfasst 53-Jährigen im Kreis Schweinfurt

In Unterfranken ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen: Bei einer Kollision mit einem Auto wurde ein Radfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.