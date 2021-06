Scheune in Brand: Bauer rettet 35 Tiere. Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Donnerstagvormittag (03.06.2021) zu einem Scheunenbrand in Geldersheim im Landkreis Schweinfurt gekommen. Dank der schnell vor Ort befindlichen Feuerwehr und den Eigentümern der Scheune konnten die Tiere aus der brennenden Scheune gerettet werden.

Der entstandene Sachschaden liegt den ersten Erkenntnissen nach im hohen fünfstelligen Bereich, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt.

Geldersheim: Landwirt rettet 35 Tiere vor Flammen - 90 Einsatzkräfte vor Ort

Dichter Rauch, der aus der Scheune drang, machte erste Zeugen gegen 09:00 Uhr auf den Brand in der Scheune aufmerksam. Die alarmierten regionalen Feuerwehren waren schnell vor Ort und konnten ein vollständiges Abbrennen der landwirtschaftlichen Halle verhindern.

Dank des beherzten Eingreifens des Landwirts konnten 25 Schweine und zehn Rinder rechtzeitig aus der brennenden Scheune gerettet werden. Die Flammen richteten den ersten Ermittlungen nach an dem Dachstuhl einen erheblichen Schaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages an.

Die Aufgabe der Kripo Schweinfurt ist es nun in Erfahrung zu bringen, wie es zu dem Brand kommen konnte. Am Einsatzort befanden sich die Feuerwehren aus Niederwerrn, Geldersheim, Euerbach, Schnackenwert, Schweinfurt und Werneck mit rund 90 Einsatzkräften.

Symbolfoto: Josh Manheimer/Pixabay.com