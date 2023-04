Die 7 besten Pizzerias in Schweinfurt: Diese Pizzerien solltest du kennen

Ein dünner Hefeteig, bestrichen mit einer frischen Tomatensoße, Mozzarella und Belag deiner Wahl. Die italienische Spezialität ist heute hier in Deutschland kaum wegzudenken.

Wo du in Schweinfurt eine gute Pizza essen kannst, verraten wir dir. Dabei orientieren wir uns an den Google-Bewertungen.

Die besten Pizzerien in Schweinfurt - laut Google-Bewertungen

1# Bella Perugia in Schweinfurt

Mit ganzen 4,7 Sternen überzeugte das Bella Perugia. Eine Besonderheit des italienischen Restaurants ist, dass die Pizzen aus reinem Dinkelmehl gebacken werden und in verschiedenen Größen erhältlich sind. Eine Nutzerin lobt: "Die Pizzen mit dem selbstgemachten Dinkelteig sind sehr lecker und ähneln fast einem Flammkuchen. Die selbstgemachten Nudeln waren ebenfalls sehr lecker."

Es ist also sowohl für den kleinen, als auch für den großen Hunger etwas dabei. Auf der Speisekarte stechen besondere Pizza-Variationen wie die Pizza Tirolo mit Tiroler Speck und Gorgonzola hervor. "Kleine Pizzeria in der Altstadt von Schweinfurt mit einem sehr sauberen und angenehmen Ambiente", schreibt ein Nutzer.

Adresse: Rückertstraße 15, 97421 Schweinfurt

Rückertstraße 15, 97421 Schweinfurt Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 12:00 bis 23:00 Uhr. Sonntag von 12:00 bis 22:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 12:00 bis 23:00 Uhr. Sonntag von 12:00 bis 22:00 Uhr. Telefon: 09721 6755431

09721 6755431 Webseite: https://de-de.facebook.com/bellaperugiaschweinfurt/

2# La Dolce Vita - kreative Pizza-Variationen warten auf dich

Für das La Dolce Vita gab es ebenfalls 4,7 Sterne. Die gemütliche, italienisch angehauchte Inneneinrichtung lädt dich zum Verweilen ein. Bist du offen für kreative Pizza-Variationen, wirst du sicherlich auf der Speisekarte fündig. Eine besondere Kreation ist beispielsweise die Pizza Prosciutto e crocché di patate mit Büffelmozzarella, Schinken und Kartoffelkroketten. Daneben findest du weitere typisch italienische Gerichte wie Pasta und Antipasti. Ein Nutzer schreibt: "Die Tageskarte bietet immer frische Pasta, Fisch, Fleisch und leckere Nachspeisen. Wirklich La Dolce vita. Das ganze Ambiente ist wunderbar."

Adresse: Kornmarkt 17, 97421 Schweinfurt

Kornmarkt 17, 97421 Schweinfurt Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch bis Samstag von 17:00–23:00. Sonntag von 11:30 bis 14:00 und von 17:00 bis 22:00 Uhr.

Montag und Mittwoch bis Samstag von 17:00–23:00. Sonntag von 11:30 bis 14:00 und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Telefon: 09721 6757090

09721 6757090 Webseite: https://www.facebook.com/LaDolceVitaSW/?locale=de_DE

3# Vicinoteca - eine familiäre und gemütliche Atmosphäre

Insgesamt 4,7 Sterne erhielt die Vicinoteca. Das italienische Restaurant legt Wert auf eine familiäre und gemütlich Atmosphäre. Auf der Speisekarte findest du typische italienische Spezialitäten sowie wechselnde Tagesempfehlungen. Dazu schreibt eine Nutzerin: "Der Service absolut aufmerksam und das Essen hervorragend – außerdem immer eine tolle wechselnde Speisekarte!" In dem Restaurant kannst du außerdem Feinkost-Artikel und Wein für zu Hause kaufen.

Adresse: Metzgergasse 12, 97421 Schweinfurt

Metzgergasse 12, 97421 Schweinfurt Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11:00 bis 14:00 und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Samstag von 11:00 bis 22:00 Uhr.

Dienstag bis Freitag von 11:00 bis 14:00 und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Samstag von 11:00 bis 22:00 Uhr. Telefon: 09721 533883

09721 533883 Webseite: https://www.facebook.com/Vicinoteca/?locale=de_DE

4# Pizzeria Trattoria Mediterranea - mit wechselnder Tageskarte

Die Pizzeria Trattoria Mediterranea überzeugte mit 4,6 Sternen. Auf der Speisekarte findest du ein breites Angebot an Antipasti, Salaten, Pasta, Fleisch- und Fischgerichten sowie Pizza aus dem Holzofen. Eine wechselnde Tageskarte ermöglicht es dir, immer wieder etwas Neues zu probieren. Der italienische Flair im Restaurant lädt dich dazu ein, es dir gemütlich zu machen. Bei schönem Wetter kannst du es dir auch auf der Terrasse bequem machen. "Freundliches, herzliches Personal und Chefs. Die beste Pizza im Umkreis. Auch alle anderen Gerichte sehr lecker. Und unbedingt immer auf die Tageskarte achten!", verrät dir ein*e Nutzer*in.

Adresse: Am Wasserturm 12, 97424 Schweinfurt

Am Wasserturm 12, 97424 Schweinfurt Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Samstag von 17:00 bis 23:00 Uhr. Donnerstag, Freitag und Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 23:00 Uhr.

Montag, Dienstag und Samstag von 17:00 bis 23:00 Uhr. Donnerstag, Freitag und Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 23:00 Uhr. Telefon: 09721 9788039

09721 9788039 Webseite: https://www.facebook.com/people/Pizzeria-Trattoria-Mediterranea/100039615024498/

5# Mosers Pizza Treff - seit 1997 in Schweinfurt

Ganze 4,6 Sterne gab es auch für Mosers Pizza Treff. Den Pizza-Treff gibt es bereits seit 1997 in Schweinfurt. Bei der Herstellung des Teiges wird darauf geachtet, dass nur Naturprodukte verwendet werden. Anschließend wird die Pizza mit Tomatensoße, einer Käsemischung und Gewürzen halbfertig gebacken und in Stücke geschnitten. Bestellst du nun eine Pizza, werden die Stücke frisch belegt und ofenfrisch fertig gebacken. Ein Vorteil dieser Methode: Es dauert nur 3 bis 4 Minuten, bis deine Pizza fertig ist. Der Pizza-Treff ist auf Anfrage auch mobil für dich unterwegs. So kannst du beispielsweise für eine größere Veranstaltung einen Pizzawagen bestellen. Angeboten wird neben Pizza auch Pasta. Ein Nutzer lobt: "Super geeignet für die Mittagspause. Das Essen schmeckt gut und ist auch schnell fertig. Ich kann vor allem die Nudelgerichte empfehlen und auch der Beilagensalat ist immer frisch."

Adresse: Zehntstraße 1, 97421 Schweinfurt

Zehntstraße 1, 97421 Schweinfurt Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr. Telefon: 09721 7305885

09721 7305885 Webseite: http://www.mosers-pizza-treff.de/

6# Pizzeria Bella Napoli - Pizza "war ideal"

Die Pizzeria Bella Napoli konnte 4,5 Sterne erzielen. Die Pizzen und anderen Speisen kannst du bequem für zu Hause mitnehmen oder vor Ort genießen. Hier empfängt dich eine gemütliche, italienische Atmosphäre. Ein Nutzer lobt: "An Belag hat es nicht gemangelt, der Pizzateig war ideal gemacht." Neben Pizza kannst du hier auch Fleischgerichte, Nudeln oder Salate essen. So ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Adresse: Friedenstraße 3, 97421 Schweinfurt

Friedenstraße 3, 97421 Schweinfurt Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag und Sonntag von 11:00 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Samstag von 17:00 bis 22:00 Uhr.

Dienstag bis Freitag und Sonntag von 11:00 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Samstag von 17:00 bis 22:00 Uhr. Telefon: 09721 5419074

09721 5419074 Webseite: http://pizzeria-bella-napoli-online.de/

7# Trattoria La Bruschetta - Nachhaltigkeit mit Rebowls

Auch die Trattoria La Bruschetta hat insgesamt 4,5 Sterne. Das moderne, italienische Restaurant legt Wert auf eine persönliche Gastfreundschaft und Atmosphäre. Bei schönem Wetter kannst du es dir in dem gemütlichen Außenbereich bequem machen. Ein Nutzer schreibt: "Unglaublich freundlicher, sehr persönlich, familiärer Service. Angenehmes Ambiente im überdachten Innenhof. Gehobene italienische Küche." Neben der regulären Speisekarte gibt es eine wechselnde Tageskarte, die dich mit immer neuen Kreationen wie beispielsweise einem Safran-Risotto mit Meeresfrüchten überrascht. Möchtest du Essen für zu Hause bestellen, ermöglicht das Restaurant dir dies auch nachhaltiger: Es gibt sogenannte REBOWLs, für die du ein kleines Pfand dalässt. Das Pfand bekommst du wieder, sobald du die BOWL zurückgegeben hast.