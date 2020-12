Helmstadt vor 1 Stunde

Täter auf der Flucht

Nach Vorfall am Abend: Polizei mit eindringlicher Warnung an alle Autofahrer

Alle Autofahrer sollten an diesem Dienstag vorsichtig sein und sich an die Warnung der Polizei aus Unterfranken halten. Aufgrund eines Vorfalls am gestrigen Montag ist die in Alarmbereitschaft. Ein Täter ist auf der Flucht.