Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Dienstag (18.07.2023) auf der SW13 bei Werneck (Lkr. Schweinfurt). Ein Traktor mit Gespann in Richtung Mühlhausen unterwegs. Als der Fahrer mit seinem Traktor nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, übersah er dabei offenbar einen herannahenden 64-jährigen Motorradfahrer auf der Gegenfahrbahn. Foto: NEWS5 / Höfig Foto: NEWS5 / Höfig (NEWS5)

